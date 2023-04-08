08 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 7'li koalisyonun adaylık kavgası animasyona konu oldu

7'li koalisyonun adaylık kavgası animasyona konu oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2023 11:40
Bitmek bilmeyen toplantılar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasının ardından yaşanan kaos son olarak da ortak liste hazırlama sürecinde sıkıntılar yaşayan 7'li koalisyonun krizleri mizah malzemesi olamaya devam ediyor. Son olarak 7'li koalisyonun adaylık krizine özel hazırlanan animasyon, sosyal medya büyük ses getirdi.
7’li koalisyonun adaylık krizine özel animasyon
7'li koalisyonun adaylık krizine özel animasyon
eski Türkiye’nin unuttuğu yer! Bir mesajları var
eski Türkiye’nin unuttuğu yer! Bir mesajları var
7’li koalisyonda liste savaşları! Kargaşa...
7’li koalisyonda liste savaşları! Kargaşa...
Oy pusulası için kura çekimi bugün
Oy pusulası için kura çekimi bugün
Atıklar kağıda dönüşüyor!
Atıklar kağıda dönüşüyor!
Kılıçdaroğlu’nun ortağından PKK söylemleri
Kılıçdaroğlu’nun ortağından PKK söylemleri
Geçmişin tanıkları! İşte koalisyon belası
Geçmişin tanıkları! İşte koalisyon belası
İstanbul’a yeni metro hattı
İstanbul'a yeni metro hattı
Siyasete terör lekesi!
Siyasete terör lekesi!
Bloomberg: Karizmadan yoksun
Bloomberg: Karizmadan yoksun
HDP’li 7’li koalisyona tepki
HDP’li 7’li koalisyona tepki
PKK’nın bitmeyen Kılıçdaroğlu aşkı
PKK'nın bitmeyen Kılıçdaroğlu aşkı
Daha Fazla Video Göster