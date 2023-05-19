19 Mayıs 2023, Cuma
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7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu önce şikayet etti sonra şikayeti geri aldı! Suikast kurgusu CHP organizasyonu çıktı | Çelik yelek giydiği iddia edilmişti
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerin öncesinde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Samsun'da çelik yelek giydiği haberleri sızdırılarak suikast iddiası ortaya atıldı. Ankara Tandoğan mitinginde ise miting alanının fotoğraflarını çeken emekli özel kuvvetler mensubu gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu adına dilekçe veren avukatı, suikast iddialarının olduğunu gözaltına alınan emekli askerinde bu suikastlerle bağlantılı olduğunu belirten dilekçe verdi. Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alınan emekli özel kuvvetler mensubunun telefonunu inceleyen polis, şüphelinin CHP tarafından bir güvenlik şirketi aracılığıyla tutulduğunu ortaya çıkardı. Polis, emekli askerin CHP ile bütün bağlantılarını deşifre edince Kılıçdaroğlu'nun avukatı ise apar topar yeniden dilekçe verip "telefonunun imajını almayın şikayetten vazgeçiyoruz" dedi.