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7’li koalisyonda Özdağ krizi! Makam koltuğu için yalana sarıldı

A Haber
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Giriş: 25.05.2023 09:43
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında üç gün süren pazarlık görüşmeleri sonuçlandı. Özdağ, seçimin 2. turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Kılıçdroğlu ve Özdağ 7 maddelik bir de protokol imzaladı. O protokolde koalisyondan hiç bahsedilmedi. Özdağ daha seçilmeden kendisini de İçişleri Bakanı ilan etti. Kılıçdaroğlu-Özdağ anlaşması koalisyonda kriz de çıkardı. HDP olağanüstü toplandı. İşte o pazarlık ve pazarlığın aslında kamuoyuna açıklanmayan gizli maddelerinin koalisyonda çıkardığı sert rüzgarın yansımaları…

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