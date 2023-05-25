7’li koalisyonda Özdağ krizi! Makam koltuğu için yalana sarıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında üç gün süren pazarlık görüşmeleri sonuçlandı. Özdağ, seçimin 2. turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Kılıçdroğlu ve Özdağ 7 maddelik bir de protokol imzaladı. O protokolde koalisyondan hiç bahsedilmedi. Özdağ daha seçilmeden kendisini de İçişleri Bakanı ilan etti. Kılıçdaroğlu-Özdağ anlaşması koalisyonda kriz de çıkardı. HDP olağanüstü toplandı. İşte o pazarlık ve pazarlığın aslında kamuoyuna açıklanmayan gizli maddelerinin koalisyonda çıkardığı sert rüzgarın yansımaları…