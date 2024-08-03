7’den 70’e Ayasofya’ya akın!

Şehit Haniye’nin son çağrısı üzerine 7’den 70 herkes Ayasofya’ya akın etmeye devam ediyor. Binlerce kişi, ellerde Filistin bayrakları dillerde ise Gazze’ye dua eşliğinde Ayasofya’da bir araya geldi. Yaşlı bir amcanın tekerlekli sandalye üzerinde Filistin davası için Ayasofya meydanında olduğu gözlerden kaçmadı. Yaşlı amcanın ve elinde Filistin bayrağı ile zulme olan direnişi büyük takdir topladı.

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