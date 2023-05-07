07 Mayıs 2023, Pazar
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7'den 70'e, 1 milyon 700 bin kişi
1 milyon 700 bin... Gerçekten de Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi olduktan sonra mahşeri bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığının günler öncesinden hazırlandığı mitinge 7'den 70'e her kesimden katılım oldu. Yüzyılın mitingine katılanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sevgi gösterilerinde bulundu.