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78 ilde Mercek-9 operasyonu! 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2024 09:06
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 78 ilde ruhsatız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen Mercek-9 operasyonlarında 1230 ruhsatsız tabanca, 163 kurusıkı tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 668 silahın ele geçirildiğini ve 2 bin 36 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
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78 ilde Mercek-9 operasyonu!
78 ilde Mercek-9 operasyonu!
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