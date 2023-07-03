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750 kişinin bulunduğu tekne nasıl battı? Tekne faciasından kurtulan göçmenler Yunanistan'ı suçladı

A Haber
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Giriş: 03.07.2023 10:29
Güncelleme:03.07.2023 10:30
Geçtiğimiz ay Yunanistan açıklarında göçmen teknesinin alabora olması sonucu kaybolan 500'den fazla kişi bulunamadı. Faciadan kurtulan göçmenler ise Yunanistan'ı suçluyor. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, gelişmeleri aktardı.
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