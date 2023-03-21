75 ülkede sandık kurulacak

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, yurt dışında yaşayan yaklaşık 2.9 milyon vatandaş da oy kullanacak. Yurt dışındaki konsolosluklar 2 Nisan'a kadar hafta sonları da hizmet verecek. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'dan detayları aktardı.

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