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75 ülkede sandık kurulacak

A Haber
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Giriş: 21.03.2023 14:05
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, yurt dışında yaşayan yaklaşık 2.9 milyon vatandaş da oy kullanacak. Yurt dışındaki konsolosluklar 2 Nisan'a kadar hafta sonları da hizmet verecek. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'dan detayları aktardı.
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75 ülkede sandık kurulacak
75 ülkede sandık kurulacak
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