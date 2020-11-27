75 milyon doz Kovid-19 aşısı Türkiye'ye geliyor! İsteyen eczaneden ücret karşılığında aşı alabilecek mi?

Vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği aşı çalışmalarından güzel haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye, koronavirüse karşı Çin'den 50, Almanya'dan ise 25 milyon doz aşı almaya hazırlanıyor. Aşılar, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun "öncelikli" dediği kişilere ücretsiz yapılacak. Diğer vatandaşlar da aşıyı eczaneden cüzi bir miktar karşılığında satın alabilecek. Detaylar haberimizde...

Umutla beklenen aşı haberi geldi. Koronavirüs üzerinde büyük başarı sağlanan Çin ve Almanya aşılarından Türkiye 75 milyon doz aşı aldı.

Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşı adayı özel bir izinle acil kullanma onayı aldı.

Ardından aşı 80 bin Çinli'ye uygulandı. Aşının ikinci dozdan sonra koruyucu antikorlar oluşturduğu görüldü.

Türkiye, Sinovac şirketi ile bir anlaşma imzaladı.Anlaşma çerçevesinde aralık ayında asgari 10 milyon, ocak ayında 20 milyon, şubat ayında ise 20 milyon olmak üzere toplam 50 milyon doz aşı getirilecek.

Aşılamanın 11 Aralık'ta başlanması planlanıyor. Uygulama takvimi ise kademeli olarak netleşecek.

Ayrıca Almanya'da kurulan BioNTech ile ABD'li ortağı Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısın��n da Faz-3 çalışmalarına 10 merkezde başlandı.

İlk etapta 550 gönüllüye vurulan aşının ikinci dozu birkaç gün önce yapıldı. Eğer bu firmalarla da anlaşma sağlanırsa ilk etapta aralık ayında 1 milyon aşı alınacak. Sonraki süreçte ise kademeli 24 milyon aşı daha alınacak. Almanya'dan alınan aşı sayısı böylece 25 milyona ulaşacak.

Bu aşı da en geç yeni yılın ilk aylarında uygulanacak.

AŞI ÖNCELİKLİ OLARAK KİMLERE YAPILACAK?

Öte yandan Bilim Kurulu tarafından temin edilecek aşılar, öncelikli olarak yine gönüllü sağlık çalışanlarına yapılacak. Sonraki süreçte ise 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar ile kalabalık yerlerde çalışarak hastalığın bulaşmasında risk oluşturan kişilerde uygulanacak.

Yurt dışından getirilen aşıların maliyeti, devlet tarafından karşılanacak.

Aşılar, bilim kurulunun öncelikli olarak belirlediği vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek.

Tüm vatandaşların aşıya erişiminin önü açılacak.

Diğer aşıların fiyatına üst bir limit konularak eczanelerde satışı sağlanacak.

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