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7,4’lük deprem 10 ilde etkili oldu! A Haber ekipleri AFAD noktasında

A Haber
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Giriş: 06.02.2023 08:43
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabaha karşı 04.17’de meydana gelen 7,4 şiddetindeki deprem 10 ilde ve çevredeki ülkelerde etkili oldu. AFAD noktasında bulunan A Haber muhabiri Murat Sekban son gelişmeleri canlı yayında aktardı.
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