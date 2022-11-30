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"74 Belediyede 88 terör soruşturması yürütüldü"

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.11.2022 15:00
İçişleri Bakanlığı tarafından, birçok belediyede terör soruşturması yürütülüyor. Peki, hangi belediyelerde terörle iltisaklı personel çalıştırılıyor? Ayrıntıları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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