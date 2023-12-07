07 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 73 ilde Mercek-7 Operasyonu! 1264 şüpheli gözaltına alındı

73 ilde Mercek-7 Operasyonu! 1264 şüpheli gözaltına alındı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2023 09:06
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik MERCEK-7 operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
73 ilde Mercek-7 Operasyonu!
73 ilde Mercek-7 Operasyonu!
Seçil Erzan davasında yeni gelişme!
Seçil Erzan davasında yeni gelişme!
Ortaya döküldü: İmamoğlu satın aldı
Ortaya döküldü: İmamoğlu satın aldı
36 hastaneden 18’i devre dışı
36 hastaneden 18’i devre dışı
73 ilde Mercek-7 Operasyonu!
73 ilde Mercek-7 Operasyonu!
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
Azerbaycan korkutan deprem
Azerbaycan korkutan deprem
Katil İsrail’in tünel planı: Deniz suyu pompalama
Katil İsrail’in tünel planı: Deniz suyu pompalama
Katil ordusu cayır cayır yandı! Tek tek vurdular
Katil ordusu cayır cayır yandı! Tek tek vurdular
İşte Seçil Erzan’ın bankadaki görüntüsü ve banka raporu
İşte Seçil Erzan’ın bankadaki görüntüsü ve banka raporu
Kabine sonrası önemli açıklamalar
Kabine sonrası önemli açıklamalar
A Haber Gazze sınırında! Yoğun bombardıman
A Haber Gazze sınırında! Yoğun bombardıman
Daha Fazla Video Göster