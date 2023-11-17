17 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 73 ilde Mercek-4 Operasyonu! Silah kaçakçılarına operasyon... Görsel şölen! Türkiye haritasıyla yola çıktılar

73 ilde Mercek-4 Operasyonu! Silah kaçakçılarına operasyon... Görsel şölen! Türkiye haritasıyla yola çıktılar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.11.2023 08:46
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde son günde düzenlenen ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen MERCEK-4 operasyonlarında 891 silahın ele geçirildiğini bin 127 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Peş peşe savaş suçu! A Haber görüntüledi
Peş peşe savaş suçu! A Haber görüntüledi
13 terörist etkisiz hale getirildi
13 terörist etkisiz hale getirildi
AK Parti’de yerel seçim seferberliği
AK Parti’de yerel seçim seferberliği
Türkiye haritasıyla yola çıktılar
Türkiye haritasıyla yola çıktılar
Başkan Erdoğan Almanya’ya gidiyor
Başkan Erdoğan Almanya'ya gidiyor
CHP’de delege pazarlığı iddiası!
CHP'de delege pazarlığı iddiası!
Gazze’de taktik savaşları!
Gazze'de taktik savaşları!
İran “savaşmayacağız” dedi ABD blokeyi kaldırdı
İran “savaşmayacağız” dedi ABD blokeyi kaldırdı
Kurtulmuş’tan yeni anayasa turu
Kurtulmuş'tan yeni anayasa turu
Başkan Erdoğan Almanya’ya gidiyor
Başkan Erdoğan Almanya'ya gidiyor
ABD’li şarkıcı Halsey’dan Gazze paylaşımı
ABD’li şarkıcı Halsey’dan Gazze paylaşımı
Çeteler bir bir çökertiliyor
Çeteler bir bir çökertiliyor
Daha Fazla Video Göster