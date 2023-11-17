17 Kasım 2023, Cuma
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73 ilde Mercek-4 Operasyonu! Silah kaçakçılarına operasyon... Görsel şölen! Türkiye haritasıyla yola çıktılar
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde son günde düzenlenen ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen MERCEK-4 operasyonlarında 891 silahın ele geçirildiğini bin 127 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.