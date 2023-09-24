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72 zehir taciri yakalandı! 7 ilde geniş çaplı operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu...

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Giriş: 24.09.2023 10:41
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 7 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında "Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir taciri yakalandı." ifadelerini kullandı.
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