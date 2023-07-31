700 milyonla kaçan kuyumcu yakalandı! Peruk takıp gezmiş

Herkes günlerdir onu arıyordu. Ama o tanınmamak için peruk takmış. Adana'da onlarca kişiden kar vaadiyle milyonlarca liralık altın toplayan kuyumcu, sonunda yakayı ele verdi. İzmir'de yakalanan kuyumcu "can güvenliğinin olmadığını" o yüzden kaçtığını öne sürdü.

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