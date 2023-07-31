31 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 700 milyonla kaçan kuyumcu yakalandı! Peruk takıp gezmiş

700 milyonla kaçan kuyumcu yakalandı! Peruk takıp gezmiş

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.07.2023 16:18
Herkes günlerdir onu arıyordu. Ama o tanınmamak için peruk takmış. Adana'da onlarca kişiden kar vaadiyle milyonlarca liralık altın toplayan kuyumcu, sonunda yakayı ele verdi. İzmir'de yakalanan kuyumcu "can güvenliğinin olmadığını" o yüzden kaçtığını öne sürdü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kaçak kuyumcu perukla yakalandı
Kaçak kuyumcu perukla yakalandı
Fransız dergiden Ege analizi
Fransız dergiden "Ege" analizi
Başkan Erdoğan Bayramov’u kabul etti
Başkan Erdoğan Bayramov'u kabul etti
Kamuda toplu sözleşme süreci!
Kamuda toplu sözleşme süreci!
CHP’li vekillerden tartışılan tutumları!
CHP’li vekillerden tartışılan tutumları!
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği
Ortak basın toplantısı
Ortak basın toplantısı
Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar
Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar
Zanlılardan biri daha yakalandı
Zanlılardan biri daha yakalandı
Kağıthane’de ağaçlık alanda yangın
Kağıthane’de ağaçlık alanda yangın
CHP’ye kayyum polemiği! İş mahkemede bitecek
CHP’ye kayyum polemiği! İş mahkemede bitecek
Ataklı’dan AK Parti seçmenine Akbelen üzerinden ağır hakaret
Ataklı'dan AK Parti seçmenine Akbelen üzerinden ağır hakaret
Daha Fazla Video Göster