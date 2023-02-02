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700 bin kamu işçisi için zam görüşmelerinde kritik hafta

A Haber
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Giriş: 02.02.2023 11:22
Kamudaki 700 bin işçinin zam talebini içeren metin Çalışma Bakanlığına sunulacak. Sıcak gelişmenin detaylarını Ankara’dan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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