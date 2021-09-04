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70 yıllık hayal gerçekleşti | Başkan Erdoğan Salarha Tüneli'ni hizmete açtı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.09.2021 14:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Salarha Tüneli Açılış Töreni'ne katılarak bir projeyi daha hayata geçirdi. Projeyle doğu-batı koridorundaki Rize Güney Çevre Yolu ile Kuzey-Güney koridorundaki Küçükçayır il yolu arasındaki bağlantı sağlanacak. Hızlı ve güvenli trafik akışıyla önemli turizm ve sanayi merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlayan Salarha Tüneli ve bağlantı yollarıyla mevcut mesafe 8,75 kilometre kısalacak. Bu durum, zamandan elde edilecek 15 dakikalık kısalmanın yanı sıra 46 milyon liralık tasarrufla ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Açılış töreninde Başkan Erdoğan, "Bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Tünel sayesinde 14 kilometreyi bulan ve neredeyse yarım saat süren dağın ardı ile önü arısındaki ulaşım artık 4,5 kilometreye ve 5 dakikaya inecektir." dedi.
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