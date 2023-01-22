22 Ocak 2023, Pazar
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70 yıl önce gömülen uçaklardan İHA’lara yolculuk
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası 6 Ekim 1926 yılında Atatürk tarafından Kayseri'de kuruldu. Türk - Alman ortaklığıyla kurulan fabrika, İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri yakınlaşmasının kurbanı oldu. 75 yıl sonra TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji adıyla fabrika hayat bulmaya hazırlanıyor. İşte TOMTAŞ'ın eski çalışanlarıyla hüzün dolu hikayesi...