01 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 7 yıldır firari olan FETÖ'cü eski Emniyet Müdürü Arif Oktay Eser yakalandı

7 yıldır firari olan FETÖ'cü eski Emniyet Müdürü Arif Oktay Eser yakalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2023 12:22
Son dakika... Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun soluklu takip neticesinde 7 yıldır firari ihraç 1. Sınır Emniyet Müdürü Arif Oktay Eser’i yurt dışına çıkarken Ankara'da yakalandı. Yakalanan FETÖ'CÜ, ifadesinde "Boşuna uğraşmayın geri döneceğiz " dediği öğrenildi.
7 yıldır firari olan FETÖ’cü yakalandı
7 yıldır firari olan FETÖ'cü yakalandı
Kim ne hesap yapıyor? ABD ve Fransa kaybetti
Kim ne hesap yapıyor? ABD ve Fransa kaybetti
CHP ve HDP’li belediyelere çok sert tepki
CHP ve HDP'li belediyelere çok sert tepki
İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu’na oy verdim
İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim
CHP parçalanacak mı? İşte yol haritaları
CHP parçalanacak mı? İşte yol haritaları
Bir anda piyasa çıktılar!
Bir anda piyasa çıktılar!
Yol haritasını belirledi!
Yol haritasını belirledi!
İzmir’de işçiler grevde!
İzmir'de işçiler grevde!
CHP’de kıran kırana yarış
CHP’de kıran kırana yarış
Talimat verildi! Kapı kapı temas
Talimat verildi! Kapı kapı temas
Kamuda zam pazarlığı!
Kamuda zam pazarlığı!
İmamoğlu’ndan sürpriz “değişim” yemeği!
İmamoğlu’ndan sürpriz “değişim” yemeği!
Daha Fazla Video Göster