7 yardımcılı sistem nasıl işleyecek? Koalisyonda Yavaş-İmamoğlu krizi derinleşiyor mu?

6’lı koalisyonda Mansur Yavaş-Ekrem İmamoğlu krizi derinleşiyor mu? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yardımcılığa karşı mı çıkıyor? Kim ne dedi? Kulislerde son konuşulanları A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.

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