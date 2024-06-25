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7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 15:15
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde toplamda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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