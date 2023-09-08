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7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 08.09.2023 14:15
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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