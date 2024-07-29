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7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 14:07
Son dakika haberi.. TSK, Pençe-Kilit harekat bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde 4 toplamda 7 PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
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