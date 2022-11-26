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7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş: 26.11.2022 11:12
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.
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