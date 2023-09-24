24 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 7 ilde uyuşturucu operasyonu

7 ilde uyuşturucu operasyonu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2023 12:39
7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir taciri yakalandı. Operasyonun yapıldığı illerden biri olan Diyarbakır'dan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
PKK’ya Pençe-Kilit darbesi
PKK'ya "Pençe-Kilit" darbesi
7 ilde uyuşturucu operasyonu
7 ilde uyuşturucu operasyonu
İZSU’dan itiraf: Atık su şebekesi...
İZSU’dan itiraf: Atık su şebekesi...
Başkan Erdoğan formunda!
Başkan Erdoğan formunda!
72 zehir taciri yakalandı!
72 zehir taciri yakalandı!
İlber Ortaylı: CHP beni ilgilendirmiyor
İlber Ortaylı: CHP beni ilgilendirmiyor
İmamoğlu’nun İstanbul planı devrede!
İmamoğlu'nun İstanbul planı devrede!
Kentsel dönüşümü hızlandıracak yasa!
Kentsel dönüşümü hızlandıracak yasa!
Özel ve İmamoğlu’na: Yok öyle yağma
Özel ve İmamoğlu’na: Yok öyle yağma
İslam dünyası bir araya gelmeli
"İslam dünyası bir araya gelmeli"
İstanbul Fındıklı’da tramvay ve İETT otobüsü çarpıştı
İstanbul Fındıklı'da tramvay ve İETT otobüsü çarpıştı
İşte İYİ Parti’nin İBB adayı!
İşte İYİ Parti'nin İBB adayı!
Daha Fazla Video Göster