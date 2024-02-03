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7 ilde Kafes-35 operasyonu! 34 DEAŞ üyesi şüpheli yakalandı! Aralarında kırmızı bültenle aranan da var...

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Giriş: 03.02.2024 12:26
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7 ilde düzenlenen Kafes-35 operasyonu sonucu çok sayıda DEAŞ'lı şüphelinin yakalandığını ifade etti. Bakan Yerlikaya "7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35 Operasyonu'yla haklarında İnterpol’ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.
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