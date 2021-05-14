14 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 7 ilçenin çöpü tek bir yerde toplanacak! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken proje!

7 ilçenin çöpü tek bir yerde toplanacak! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken proje!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2021 16:10
Güncelleme:14.05.2021 16:28
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tire'ye bağlı Karateke Köyü'nde bulunan mera alanını çöp toplama tesisine çeviriyor. Projeye vatandaşlar tarafından tepkiler geldi. Detayları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Tire ilçesine bağlı Teke Köyü'ne CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, çöp toplama tesisi kurmak istiyor. Vatandaşların yanı sıra Ziraat Odası da bu duruma karşı çıkıyor. Bunun nedeniyse hem üretici açısından hem de çevre açısından bir katliama sebep olacağı belirtiliyor.

A Haber'de Gamze Elçi'nin konuğu olan Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, "Çevremizdeki ilçelerin çöplerinin burada toplanarak, Ödemiş'teki çöp işleme merkezine transferinin yapılması noktasında bir proje hazırlanmış.

7 ilçenin çöpleri buraya getirilecek. Neden karşıyız, çünkü bu bölgede 2.500 tane küçükbaş hayvan var yaklaşık 20 bin büyükbaş hayvan var ve etrafında 35 bin dekar tarım arazisinde çiftçilerimiz tarım yapıyor.

580 bin kişilik nüfusun çöpleri buraya nakledilecek. Hem meramızı kirletecek hem suyumuzu kirletecek çevremizi kirletecek. Çevre katliamına neden olacak." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Filistin için aracını yakan çift A Haber'e konuştu!
Filistin için aracını yakan çift A Haber'e konuştu!
Türkiye-İran sınırında PKK varlığı!
Türkiye-İran sınırında PKK varlığı!
Ağrı'da şehit düşen polise son görev!
Ağrı'da şehit düşen polise son görev!
Türkiye Filistin için tek yürek oldu! Eller semaya Mescid-i Aksa için kalktı
Türkiye Filistin için tek yürek oldu! Eller semaya Mescid-i Aksa için kalktı
Teröristlere 'Pençe' darbesi!
Teröristlere 'Pençe' darbesi!
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken proje!
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken proje!
CHP’li vekile soğuk duş!
CHP’li vekile soğuk duş!
Hayırseverden yardım Tunç Soyer’den şov
Hayırseverden yardım Tunç Soyer’den şov
Zalimliğe dur çağrısıdır!
Zalimliğe dur çağrısıdır!
İşte Orta Doğu'nun en güçlü orduları
İşte Orta Doğu'nun en güçlü orduları
Muhalefette HDP çatlağı!
Muhalefette HDP çatlağı!
Bayramın son günü hava nasıl olacak?
Bayramın son günü hava nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster