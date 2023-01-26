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6’lı masanın gündemi adaylık! 11. toplantıda neler konuşulacak?

A Haber
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Giriş: 26.01.2023 12:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın genel seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağıyla ilgili açıklamasının ardından gözler "6'lı masa cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusunun cevabına çevrildi. 6'lı masanın aday bilmecesi sürerken Ankara kulislerinden bugün gerçekleşecek 11. toplantı öncesi önemli bilgiler geldi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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