26 Ocak 2023, Perşembe
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6’lı masanın gündemi adaylık! 11. toplantıda neler konuşulacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın genel seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağıyla ilgili açıklamasının ardından gözler "6'lı masa cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusunun cevabına çevrildi. 6'lı masanın aday bilmecesi sürerken Ankara kulislerinden bugün gerçekleşecek 11. toplantı öncesi önemli bilgiler geldi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.