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6'lı masanın geleceği soru işareti! Aday çıkartamayan muhalefet neyi planlıyor? İttifak Kılıçdaroğlu'nu istemiyor

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Giriş: 17.05.2022 00:09
Muhalefet 16 aydır ortak bir aday belirleyebilmiş değil ve kriz her geçen gün daha da tırmanıyor. Cumhurbaşlanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılacağı 2023 yılı, AK Parti'nin iktidardaki 21. yılı olacak. İktidar partisi bugüne kadar girdiği tüm seçimleri kazanarak büyük bir siyasi başarı gösterdi. Bu hele ki Türkiye gibi seçim rekabetinin çok sert geçtiği bir ülkede kolay ulaşılabilir bir başarı değil.
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