6’lı masanın bakanlık pazarlığı ve kriz getiren sistemi! Okan Müderrisoğlu A Haber’de yorumladı

6’lı masa tam 10 kez toplandı ancak cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmadı. Toplantılarda bakanlık pazarlığı yapıldığı ortaya çıktı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partilere aldıkları oy oranına göre bakanlık verileceğini söyledi. Davutoğlu, planladıkları sistemin kriz üreteceğini de itiraf etti. Ahmet Davutoğlu’nun çıkışının perde arkasını A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

Altılı masa cumhurbaşkanı adayını açıklamadı ancak bakanlık pazarlığı tamamlandı. CHP ve İYİ Parti öncülüğünde bir araya gelen muhalefet partileri, tam 10 kez toplandı ancak seçime birkaç ay kalmasına rağmen cumhurbaşkanı adayı belirlenemedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı televizyon programında toplantılarda bakanlık pazarlığı yaptıkların Davutoğlu partilere aldıkları oy oranına göre bakanlık verileceğini söyledi.

Altı masanın halka sunduğu yönetim sisteminin kriz üreteceğini de itiraf etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu da daha önce bezer bir açıklamada bulunmuştu.

Peki 6'lı masanın amacı ne? Davutoğlu'nun çıkışı ne anlama geliyor? Okan Müderrisoğlu'nun öne çıkan sözleri:

"Bir şarkı var; 'nasıl başlasam nasıl anlatsam' diye hakikaten öyle bir durum var. Nereden tutsanız elinizde kalan bir tablo var. Üzücü ve garabet bir tablo var ortada. Bu 6 partinin bir araya geliş iddiası güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerineydi. Bu 6 parti 360 milletvekili çıkaracağına inanmıyor. Bu kayda geçmesi gereken bir husustur. Bir yandan parlamenter sistem iddiasında bulunup diğer yandan ülkeyi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre ülkeyi yönetme iddiasını ortaya koymak, 6 parti genel başkanın rızasını alacak bir vesayet makamına bağlı ama aynı zamanda halkın yüzde 51'inden fazlasının desteğini almış cumhurbaşkanıyla yola gideceğiz demek başlı başına büyük bir çelişki.

Bunların içerisinde yüzde yarım ya da binde 5 oy alan partiler var. Yani siz yüzde 1 bile oy almayacaksınız ancak yüzde 51 ile seçilmesi gereken bir cumhurbaşkanı sizin gözünüzün içine bakacak. Aslında Türkiye, Ahmet Davutoğlu'na bir teşekkür borçlu çünkü aslında bu masa üzerinden üretilmeye çalışılan umutların nasıl kısa süre içerisinde hayal kırıklığına dönüşeceğini kendisi çok güzel ortaya koydu. Yani Ahmet Davutoğlu kriz çıkacağının tablosunu net şekilde ortaya koyuyor. Böyle bir cumhurbaşkanı adayı millete ne söz verecek? Dediklerinin ne kadar ciddiyeti olabilir? 2017'de yapılan değişiklikten sonra yürütme yetkisi doğrudan cumhurbaşkanına ait. Anayasa'ya aykırı bir durumu topluma nasıl izah edecekler?

Bu doğrudan doğruya cumhurbaşkanına ait bir yetkiyi anayasaya aykırı şekilde bir sivil darbe yoluyla başka bir heyete devridir. Bu aslında hayali bir senaryodur. Saha bir hayalin üzerinde kavga devam ederken toplum nasıl geleceği öngörsün. Burada bir mecburiyet var. Çünkü 6 farklı partiyi bir araya getiren motisvasyon özünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile siyasal rekabette başarılı olamayacaklarına ilişkin peşin kabullerdir. Erdoğan karşıtlığı bu partileri motive ediyor.

Farklı partilerdeki görüşler bir iddia ve bir ideal için bir araya gelebilirler. Türk siyasi ve Türk koalisyonlar tarihi bu uzlaşma diye başlayan ve misyon yüklenen siyasal birlikteliğin kısa süre içerisinde siyasal yozlaşmaya dönüştüğünü alan ve adam paylaşımına dayalı bir birine karşı koz üretmeye dayalı ülkenin geleceğini değil birbirinin pozisyonunu kollamaya dayalı bir model ürettiğini gösterdi. Böyle yöntemler ve yönetimler sizi önüne bakmaktan alıkoyar. Sürekli olarak dikiz aynasına bakmak zorundasınız.

Türkiye artık bir çok aşamadan zincirlerini kırmış ama aynı zamanda 2. Dünya Savaşı kurulan küresel sistemin gerçek anlamda çatırdadığı ve yeni dünya düzenini doğum sancılarının yaşandığı bölgedeki çatışma risklerinin devam ettiği bir ortamda hem küresel gelişmeleri etkileyecek bir bölgesel güç ama aynı zamanda da başlı başına müstakil politika üretme iddiasını ortaya koymuş bir ülke. Dünün Türkiye'si üzerinden bakılsaydı bu 6 partinin birlikteliğini anlamak ve anlatmak onlar açısından da mümkün olurdu. Artık gerçek anlamda bir liderlikten bahsetmek durumundayız.

Türkiye büyük sınamalarla karşı karşıya olan bir ülke. Bu yönden bakıldığından önerilen modelin sürdürülemezliğini kabul etmek durumdalar. Ama öyle bir mecburiyet hatta mahkumiyet ortaya çıktı ki masayı deviren sonrasındaki siyasal sorumluluğu üstüne almak istemiyor. Ahmet Davutoğlu'nun bu çıkışı hem kendi pozisyonun sağlamlaştırmaya ama masada çatırdarsa 'ben söylemiştim' diyerek sorumluluktan da yavaş yavaş sıyırılmaya dönük atakları içeriyor. Kör topal belki seçime kadar gider ama gidişi bile böyleyken sonrasını öngörmek zor değil."