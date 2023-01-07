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6’lı masanın 10 aylık serüveni! Krizler, kaoslar, kavgalar…

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Giriş: 07.01.2023 17:03
6’lı masada krizlerin, tartışmaların sonu gelmiyor. En temel politikalarda bile anlaşamayan muhalefet partileri 10 ayda gerçekleşen 10 toplantıda da cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi. Peki ilk toplantının yapıldığı 13 Şubat 2022'den bu yana 6’lı masada hangi gelişmeler yaşandı? İşte tüm detaylar…
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6’lı masanın 10 aylık serüveni!
6’lı masanın 10 aylık serüveni!
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