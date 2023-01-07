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6’lı masadan tartışmalı Cumhurbaşkanı formülü! Davutoğlu: 6 Genel Başkan’ın imza yetkisi olacak

A Haber
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Giriş: 07.01.2023 11:36
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının diğer genel başkanların sözünden çıkamayacağını söyledi. Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, Genel Başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." dedi. AK Parti ise masanın bu önerisine "Tam bir kaos düzeni" diyerek tepki gösterdi.
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