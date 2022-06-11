6’lı masadan ortak aday çıkabilir mi? Merak Akşener: Kesinlikle aday olmayacağım

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları siyasetin gündeminde. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ancak Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusu henüz cevap bulmadı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ankara'da siyasetin gündeminde yanıtı aranan sorulardan biri bu. Gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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