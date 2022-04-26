6’lı masadan aday tarifi çıktı! “Aday kim” sorusu yanıtsız kaldı

"Yuvarlak masa" toplantılarının üçüncüsü yapıldı. "Adayın kim olacak?" sorusu yine yanıtsız kalırken, sonuç bildirgesinde ilk kez aday tarifine yer verildi. Toplantıda, Babacan-Davutoğlu-Uysal hattında yaşanan gerilim ile üçüncü ittifak tartışmaları da masadaydı.

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