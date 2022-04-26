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6’lı masadan aday tarifi çıktı! “Aday kim” sorusu yanıtsız kaldı

A Haber
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Giriş: 26.04.2022 10:42
"Yuvarlak masa" toplantılarının üçüncüsü yapıldı. "Adayın kim olacak?" sorusu yine yanıtsız kalırken, sonuç bildirgesinde ilk kez aday tarifine yer verildi. Toplantıda, Babacan-Davutoğlu-Uysal hattında yaşanan gerilim ile üçüncü ittifak tartışmaları da masadaydı.
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