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6’lı masadaki aday çıkmazına sosyal medya yorumu

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Giriş: 01.02.2023 08:53
6’lı masanın mutabakat metnine yönelik eleştiriler sürerken özellikle sosyal medya kullanıcıları 6'lı masayı "koalisyon hükümet" olarak tanımlıyor. Masadaki adaylık karmaşasına da çok esprili göndermelerde bulunuyorlar. Onlardan birini sizinle paylaşmak istedik.
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