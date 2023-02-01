6’lı masadaki aday çıkmazına sosyal medya yorumu

6’lı masanın mutabakat metnine yönelik eleştiriler sürerken özellikle sosyal medya kullanıcıları 6'lı masayı "koalisyon hükümet" olarak tanımlıyor. Masadaki adaylık karmaşasına da çok esprili göndermelerde bulunuyorlar. Onlardan birini sizinle paylaşmak istedik.

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