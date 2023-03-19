6’lı masada yeni krizin fitili ateşlendi! Mansur Yavaş’tan 6lı masayı kızdıracak sözler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6'lı masada yeni bir krizin fitilini ateşledi, partilerin genel başkanlarına cumhurbaşkanı yardımcılığı vadedilmesinin yanlış olduğunu söyledi. Yavaş, "Sadece İmamoğlu ile ben yardımcı ilan edilmeliydik" dedi. İşte detaylar...

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