03 Eylül 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
6'lı masada şimdi de 'Gül' çatlağı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı ittifakın adayının Abdullah Gül olabileceğine işaret etti. Gül bir önceki genel seçimlerde CHP ve Saadet Partisi tarafından çatı adayı olarak gösterilmek istenmiş fakat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşı çıkmıştı