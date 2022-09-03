6’lı masada şimdi de ’Gül’ çatlağı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı ittifakın adayının Abdullah Gül olabileceğine işaret etti. Gül bir önceki genel seçimlerde CHP ve Saadet Partisi tarafından çatı adayı olarak gösterilmek istenmiş fakat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşı çıkmıştı