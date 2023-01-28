28 Ocak 2023, Cumartesi
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6’lı masada kıran kırana pazarlık! Liderler Kabinesi formülü
İYİ Parti'nin 6’lı masadaki ortaklarına götürdüğü teklif ortaya çıktı. Teklife göre Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu kararlar alınırken ikişer oy hakkına sahip olacak. Meral Akşener tek cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ''fiili başbakan'' gibi hareket edecek. İşte ayrıntılar…