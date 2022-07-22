6’lı masada İstanbul Sözleşmesi krizi!

Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair kararı onaylamıştı. Karar sonrası CHP, İYİ Parti, Gelecek ve Deva parti liderleri benzer açıklamalar yaptılar, "İktidar olduğumuzda, İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız" dediler. Ancak bu vaat, 6’lı masada krize neden oldu. Öyle ki Saadet Partisi İstanbul Sözleşmesi’ne karşı olan tavrını sürdürüyor.

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