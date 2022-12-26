26 Aralık 2022, Pazartesi
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6’lı masada İmamoğlu kavgası büyüyor! Meral Akşener: Elbette Başbakan Meral olacak!
İYİ Parti ile CHP arasındaki Ekrem İmamoğlu kavgası büyüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Spor Salonu'nda partisince düzenlenen Büyük Kadın Buluşması’na katıldı. Meral Akşener, bir kez daha "Başbakan" olacağını belirtti. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili ısrarını sürdürdü. Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi.