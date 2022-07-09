09 Temmuz 2022, Cumartesi
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6’lı masada ‘Ağustos’ hazırlığı! Toplantı çok aday yok
Beş ayda 25 görüşme, 5 toplantı yapan muhalefet partilerin genel başkanları, 6’lı masanın altıncı toplantısına hazırlanıyor. İttifak ortakları bu kez Saadet Parti'sinin ev sahipliğinde 7 Ağustos Pazar günü bir araya gelecek. Bu toplantıdan da aday isminin çıkması beklenmezken somut bir yol haritasının ortaya konulması da düşünülmüyor.