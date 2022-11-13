6'lı masada adaylık çıkmazı

6'lı masada adaylık tartışmaları sürerken İYİ Partililerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde kazanamayacağı yönünde açıklamalar geliyor. İYİ Partililer kimi aday görmek istiyor, ne düşünüyor? A Haber ekibinden Özkan Özcan detayları aktardı.

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