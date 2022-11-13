14 Kasım 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
6'lı masada adaylık çıkmazı
6'lı masada adaylık tartışmaları sürerken İYİ Partililerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde kazanamayacağı yönünde açıklamalar geliyor. İYİ Partililer kimi aday görmek istiyor, ne düşünüyor? A Haber ekibinden Özkan Özcan detayları aktardı.