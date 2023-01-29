6’lı masada aday belirsizliği! Gözler 13 Şubat’taki 12. buluşmada! 6’lı masa adayını 13 Şubat’ta mı açıklayacak?

6'lı masanın 11. toplantısından da aday ismi çıkmadı. Umutlar, 12. toplantıya bağlandı. Peki, 13 Şubat'ta yapılıcak bu toplantıdan sonra bir isim açıklanacak mı? Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN