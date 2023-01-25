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6’lı masa öncesi CHP’de kritik başkanlar toplantısı! 6’lı masada kritik tarih 5-12 Şubat

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 09:28
Yarın yapılacak 6’lı masa toplantısı öncesi, aralarında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu CHP'li büyükşehir belediye başkanları Genel Merkez’de Kemal Kılıçdarğlu ile bir araya gelecek. Görüşme sonrası başkanlardan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek açıklaması gelmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar…
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