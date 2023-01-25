25 Ocak 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
6’lı masa öncesi CHP’de kritik başkanlar toplantısı! 6’lı masada kritik tarih 5-12 Şubat
Yarın yapılacak 6’lı masa toplantısı öncesi, aralarında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu CHP'li büyükşehir belediye başkanları Genel Merkez’de Kemal Kılıçdarğlu ile bir araya gelecek. Görüşme sonrası başkanlardan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek açıklaması gelmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar…