23 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 6’lı masa krizlerin gölgesinde toplanacak! İttifak ortakları krizi aşabilecek mi?

6’lı masa krizlerin gölgesinde toplanacak! İttifak ortakları krizi aşabilecek mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.04.2022 13:26
6’lı muhalefet lideri, 'yuvarlak masa' toplantılarının üçüncüsünü pazar günü Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Toplantıda, Babacan-Davutoğlu-Uysal hattında yaşanan gerilim gündeme gelecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
6’lı masa krizlerin gölgesinde toplanacak!
6’lı masa krizlerin gölgesinde toplanacak!
Pençe-Kilit şehidine veda!
Pençe-Kilit şehidine veda!
23 Nisan sürecinde neler yaşandı?
23 Nisan sürecinde neler yaşandı?
MSB’den 23 Nisan’a özel klip!
MSB’den 23 Nisan’a özel klip!
Dünya çocukları A Haber’de buluştu!
Dünya çocukları A Haber’de buluştu!
23 Nisan’ın anlam ve önemi ne?
23 Nisan’ın anlam ve önemi ne?
Öğrencilerle masa tenisi oynadı!
Öğrencilerle masa tenisi oynadı!
TBMM 102 yaşında! İşte ilk Meclis…
TBMM 102 yaşında! İşte ilk Meclis…
102 yıl önce bugün neler yaşandı?
102 yıl önce bugün neler yaşandı?
İlk Meclis’te törende! Flaş açıklamalar
İlk Meclis’te törende! Flaş açıklamalar
’’Yapılan her yatırım, zalimlere bir tokattır’’
''Yapılan her yatırım, zalimlere bir tokattır''
Koronavirüs esareti aylar sonra bitme noktasına geldi!
Koronavirüs esareti aylar sonra bitme noktasına geldi!
Daha Fazla Video Göster