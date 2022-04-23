23 Nisan 2022, Cumartesi
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6’lı masa krizlerin gölgesinde toplanacak! İttifak ortakları krizi aşabilecek mi?
6’lı muhalefet lideri, 'yuvarlak masa' toplantılarının üçüncüsünü pazar günü Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Toplantıda, Babacan-Davutoğlu-Uysal hattında yaşanan gerilim gündeme gelecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.