6’lı masa adayını ne zaman açıklayacak? CHP “Adayımız Kılıçdaroğlu” der mi?

Türkiye seçime odaklandı. Başkan Erdoğan, seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etti. Seçim tarihinin de belli olmasına rağmen muhalefette aday belirsizliği sürüyor. Aday kavgası masayı dağıtabilir mi? Ankara'daki son kulisleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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