6’lı masa 9. kez toplanacak! Tartışmaların gölgesinde bir araya gelecekler

6’lı masa yarın tekrar toplanacak... Cevabı merak edilen ise "ittifakın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu... Ancak, bu konuda 6’lı masadan hala bir ses yok. Peki ittifakın temsilcileri neleri konuşacak? Milletvekili seçimlerinde hangi formüler üzerinde çalışılıyor? İşte ayrıntılar...

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