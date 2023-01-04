6’lı masa 5 Ocak’ta toplanıyor! Masada bakanlık pazarlığı

6’lı masa, yarın 10. toplantısını yapacak. Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen masanın ortakları, bu toplantıda partilere göre bakanlık paylaşımı, cumhurbaşkanının yol haritası, cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısı gibi konuları tartışacak. Ancak bu konular bildiriye yansımayacak.

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