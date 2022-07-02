6’lı masa 3 Temmuzda yeniden toplanıyor

6 muhalefet partisinin lideri 3 Temmuz pazar günü beşinci kez bir araya geliyor. Toplantı İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in ev sahipliğinde, İYİ Parti Genel Merkezi’nde yapılacak. Toplantının temel gündemi ise adaylık tartışmaları "6'LI masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" Bu soruya yanıt aranacak. Detayları A haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara kulislerinden son bilgileri aktardı.