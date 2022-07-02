02 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 6'lı masa 3 Temmuzda yeniden toplanıyor

6'lı masa 3 Temmuzda yeniden toplanıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2022 13:26
6 muhalefet partisinin lideri 3 Temmuz pazar günü beşinci kez bir araya geliyor. Toplantı İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in ev sahipliğinde, İYİ Parti Genel Merkezi’nde yapılacak. Toplantının temel gündemi ise adaylık tartışmaları "6'LI masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" Bu soruya yanıt aranacak. Detayları A haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara kulislerinden son bilgileri aktardı.
6’lı masa 3 Temmuzda yeniden toplanıyor
6'lı masa 3 Temmuzda yeniden toplanıyor
Millet İttifakı tahliyelerden memnun
Millet İttifakı tahliyelerden memnun
İmam hatip okullarının LGS başarısı!
İmam hatip okullarının LGS başarısı!
Türkiye’nin konuştuğu adam!
Türkiye'nin konuştuğu adam!
Onayı Yunanları endişenlendirdi!
Onayı Yunanları endişenlendirdi!
Başkan Erdoğan’ın uyarısı dünya basınında!
Başkan Erdoğan'ın uyarısı dünya basınında!
18-25 yaş arası gençlere Müzekart müjdesi
18-25 yaş arası gençlere "Müzekart" müjdesi
Haliç’te metrobüs yangını!
Haliç'te metrobüs yangını!
Pençe-Kilit’ten acı haber!
Pençe-Kilit'ten acı haber!
Muhalefet karalama yolunu seçti!
Muhalefet karalama yolunu seçti!
A Haber İstanbul’da Kurban pazarında!
A Haber İstanbul’da Kurban pazarında!
Kesici 128 milyar dolar kaybolmaz demişti!
Kesici "128 milyar dolar kaybolmaz" demişti!
Daha Fazla Video Göster