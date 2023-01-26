6’lı masa 11. kez toplandı! İYİ Parti’den Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına rest: Kendi adayımızı çıkarırız

6'lı masa İYİ Parti Genel Merkezi’nde bugün 11. kez toplandı. Bu toplantıda artık ilk kez Millet İttifakı’nın adayı konuşulacak. Ortak yönetim ve parlamenter sistemde masanın gündeminde olacak. Dün CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının “Adayımız sizsiziniz” desteğiyle masaya oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına İYİ Parti cephesinden rest geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kılıçdaroğlu diretirse kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. Detayları toplantıyı takip eden A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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